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Manisa'da kamyonet, TIR'a arkadan çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Manisa'da kamyonet, TIR'a arkadan çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
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Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonetin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde kamyonetin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında İzmir - Ankara D-300 kara yolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir istikametinden Uşak yönüne seyir halindeki Eser M. (29) idaresindeki 06 CIH 175 plakalı TIR'a, aynı yönde ilerleyen Bülent K. (25) yönetimindeki sebze-meyve yüklü 45 BBA 857 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan yolcu konumundaki Fatih E. (18), itfaiye erlerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile yanındaki Fatih E., ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatih E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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