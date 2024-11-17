Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizisinin Yeni Bölümü Yarın Yayında

TRT 1'de yayımlanan " Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisi, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ekranlara taşıyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizinin 33. bölümü yarın akşam 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Dizinin yeni bölümünün konusu kısaca şöyle:

"Emir Selahaddin, Kahire'nin ortasına düşen okun peşindedir. Mısır vezirine kendini siper eden Kadı Fazıl, kaygılıdır. Vezir Şaver, Nureddin Zengi'ye borcunu, halkı Zengiler'e karşı kışkırtarak kapatma telaşındadır. İşe, Komutan Mahmud'u, Yaruki ve Karategin'in eliyle darağacına çektirerek başlar."