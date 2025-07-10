Küçükkuyu'da Zabıta Ekiplerinden Kumsal Denetimi
Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesinde zabıta ekipleri, kamuya ait alanlarda sabitlenmiş şemsiye, şezlong ve sandalyeleri kaldırdı. Belediye, kurallara uymayan uygulamalara karşı yasal işlem yapılacağını duyurdu.
Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesinde zabıta ekipleri, bazı vatandaşların kumsala sabitlediği şemsiye, şezlong ve sandalyeleri kaldırdı.
Küçükkuyu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye sınırları içerisinde, kamuya ait alanlarda bazı vatandaşlar tarafından kumsala sabitlenen şemsiye ve şezlonglara yönelik zabıta ekiplerince denetim ve işlemler yapıldı.
Kurallara uymayan uygulamalara karşı yasal çerçevede işlem yapılacağı bildirdi.
Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel