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İSKİ yarın iki mahallede 13 saat su kesintisi yapacak

İSKİ yarın iki mahallede 13 saat su kesintisi yapacak
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İSKİ, Büyükçekmece Arıtma Tesisi ile Sefaköy Su Deposu arasındaki ana isale hattında deprem güvenliği için yapılacak altyapı çalışması nedeniyle yarın saat 10.00 ile 23.00 arasında Küçükçekmece Fatih ve Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde su verilemeyeceğini açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Küçükçekmece'nin Fatih, Avcılar'ın ise Gümüşpala Mahallesi'nde yarın 13 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Arıtma Tesisi ile Sefaköy Su Deposu arasındaki ana isale hattında deprem güvenliğini artırmaya yönelik altyapı çalışması yapılacak.

Olası depremlerde su arzının kesintisiz sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirilecek özel bağlantı sistemi montajı ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın saat 10.00 ile 23.00 saatleri arasında Küçükçekmece'deki Fatih ve Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'ne su verilemeyecek.

Kaynak: ANKA
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