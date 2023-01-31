Görüntüleri infial yaratmıştı! Küçükçekmece'deki kedi düşmanı gözaltına alındı Güncel Haberler İstanbul Küçükçekmece'de, bir sitenin girişindeki kedilere tekme attığı anlara ait görüntüler ortaya çıkan Aytuğ Koyuncu, polis ekiplerince gözaltına alındı. 5 Ocak'ta, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin girişindeki kedilere tekme atan adamı gören site sakinleri, durumu polise bildirdi. Polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Aytuğ Koyuncu olduğunu belirledi. GÖZALTINA ALINDI Kedileri tekmeleyen Koyuncu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık raporunun ardından Kanarya Polis Merkez Amirliği'ne götürülen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Aytuğ Koyuncu, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmişti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Küçükçekmece 3. Sayfa Güncel Haberler

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