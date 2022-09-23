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Küçükçekmece'de otomobilin çarptığı 2 üniversiteli genç kız havada böyle savruldu

Güncel Haberler

Küçükçekmece'de üniversite çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan iki öğrenciye hızla gelen otomobil çarptı. Havada savrulan genç kızlar hemen hastaneye kaldırılırken, olay anının görüntüleri ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de Halkalı'dan Sefaköy yönüne giden otomobil, okuldan çıkan ve yolun karşısına geçen iki genç kıza çarptı. Yaya yolunda meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle iki öğrenci önce havaya uçtu ardında savurularak yere düştü.

GENÇ KIZLARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Kazada iki öğrenci yaralanırken, sürücü ise yara almadan kazayı atlattı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı öğrencileri hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olmayan ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen iki genç kızın hastanede tedavilerine devam ediliyor.

KAZA ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Polis ekipleri ise kazadan sonra sürücüyü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, yaya yolunda karşıya geçmek isteyen iki kıza hızlı gelen aracın çarptığı görülüyor. Kazanın etkisiyle kızların havaya uçtuğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Küçükçekmece 3. Sayfa Güncel Haberler

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