İstanbul Valiliğinden jandarmanın Küçükçekmece'de bir evde arama yapmasına ilişkin açıklama

Güncelleme:
İstanbul Valiliği, jandarma ekiplerinin Küçükçekmece'deki bir evde yaptığı aramanın sonucunda evde kimsenin olmadığını ve ihbarın asılsız olduğunu açıkladı. Söz konusu evin TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin eşine ait olduğu belirtildi.

İstanbul Valiliği, jandarma ekiplerinin bir soruşturma kapsamında Küçükçekmece'de bir evde arama yapmasına ilişkin, "Arama sonucunda evde kimsenin bulunmadığı, ihbarın da asılsız olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemede söz konusu evin TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin eşine ait olduğu anlaşılmıştır. TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin söz konusu soruşturmayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, jandarma ekiplerine 16 Eylül'de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında aranan şahısların, bir evde saklandığına dair ihbarda bulunulduğu aktarıldı.
Jandarma ekiplerinin ihbarı değerlendirerek belirtilen adreste arama yaptığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Arama sonucunda evde kimsenin bulunmadığı, ihbarın da asılsız olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemede söz konusu evin TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin eşine ait olduğu anlaşılmıştır. TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin söz konusu soruşturmayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Valiliğimizce, olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiş olup, görevlendirilen müfettişler çalışmalarına devam etmektedir."

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
