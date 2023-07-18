Küçükçekmece'de yol verme nedeniyle tartışma: Şüpheli tutuklandı

Küçükçekmece'de yol verme nedeniyle tartıştığı sürücünün yolunu kestiği belirlenen şüpheli, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Temmuz 2023'te yayımlanan "Yolu kesti, hamile kadının bulunduğu arabayı yumrukladı" haberine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "16 Temmuz 2023'te Avcılar istikameti E-5 (D-100) Otoyolu'nda, içinde hamile kadın, çocuklar ve müs¸tekilerin bulundugˆu aracın önü kesilmek suretiyle, müs¸tekinin aracına zarar veren, müs¸tekileri yaralamaya tes¸ebbüs eden s¸üpheli hakkında Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆımız tarafından derhal sorus¸turma bas¸latılmıs¸tır." ifadeleri kullanıldı.

Sorus¸turma kapsamında zanlı O.A'nın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimligˆine sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şüphelinin "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklama kararı verildiği belirtildi.

Olayın geçmişi

D-100 karayolu Küçükçekmece-Avcılar istikametinde 16 Temmuz'da araçlarıyla seyir halindeki O.B. ile şüpheli O.A'nın aralarında trafik yüzünden tartışma çıkmıştı. Şüpheli O.A. tarafından diğer aracın önünün kesildiği ve her iki sürücünün araçlarında hasar oluştuğu anlaşılmıştı.

Olay günü gece polis merkezine giderek görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu belirten şüpheli O.A. gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Konuyla ilgili birbirinden şikayetçi olan iki taraf hakkında "mala zarar verme" ile "tehdit" suçlarından adli işlem yapılmıştı.

Savcının itirazı üzerine şüpheli O.A. yeniden gözaltına alınmıştı.