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Küçükçekmece'de yıkım kazası: Operatör yaralandı

Küçükçekmece'de yıkım kazası: Operatör yaralandı
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Küçükçekmece'de yıkım çalışması sırasında binanın bir bölümünün iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu ekskavatör operatörü yaralandı.

Küçükçekmece'de yıkım çalışması sırasında binanın bir bölümünün iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu ekskavatör operatörü yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde yıkımı gerçekleştirilen binanın bir kısmı, çalışma sırasında ekskavatörün üzerine devrildi.

İş makinesinde bulunan operatör Abdullah Araç, devrilen yapı parçalarının altında sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Araç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

AFAD ve itfaiye ekipleri, olay yerinde önlem amaçlı çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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