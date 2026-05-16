Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bina çöktü
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bina çöktü. Bitişiğindeki börekçi hasar alırken, çevredeki apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bina çöktü.
Öte yandan, yıkımı yapılan binanın çökmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Engin Zafer