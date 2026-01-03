Haberler

Küçükçekmece'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Küçükçekmece'deki 4 katlı apartmanda çıkan yangında yalnız yaşayan bir kadın, yanıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Küçükçekmece'de, 4 katlı apartmanda çıkan yangında yalnız yaşadığı öğrenilen bir kadın yaşamını yitirdi.

Kanarya Mahallesi Birlik Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken dairelerde detaylı arama yapıldı.

Bir daireye giren ekipler, yerde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark etti.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, vücudunda yanıklar bulunan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kimliği tespit edilen G.S'nin evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, yangının çıkış nedenini belirmek için soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Engin Zafer - Güncel
Haberler.com
