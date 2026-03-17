Küçükçekmece'de 4 TIR'da 527 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Küçükçekmece'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan 4 TIR'da toplam 527 kilo 475 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 2'si 18 yaşında olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edilen 4 araca 15 Mart günü operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak durdurulan TIR'larda 527 kilo 475 gram Skunk olarak adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

