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Küçükçekmece'de üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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İstanbul Küçükçekmece'de hafif ticari aracın kontrolden çıkmasıyla üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Beşyol Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KHB 990 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen iki otomobile ve bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan 2 kişi, ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
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