Haberler

Küçükçekmece'de hafif ticari araçta çıkan yangını motokurye söndürdü

Küçükçekmece'de hafif ticari araçta çıkan yangını motokurye söndürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, bir motokuryenin yangın tüpüyle müdahalesi ve vatandaşların yardımıyla söndürüldü. Araçta hasar oluştu.

Küçükçekmece'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, yoldan geçen motokuryenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kartaltepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nden Sefaköy istikametine giden 34 TP 5342 plakalı hafif ticari aracın motor kısmı alev aldı.

Aracını yol kenarına çekerek durduran sürücü, çevredekilerden yardım istedi.

Bu sırada yoldan geçen bir motokurye, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Çevredeki bazı vatandaşların da yardımıyla yangın söndürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de önlem amaçlı araçta soğutma çalışması yaptı.

Yangında araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
Putin'den 'Barış görüşmelerine hazırız' mesajı! İstanbul vurgusu yaptı

Putin'den "Hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Allah belasını versin

Canlı yayında resmen çıldırdı: Ulan senin...
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
İsmail Kartal ince eleyip sık dokuyor: Tam 17 ayrılık birden

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Tam 17 veda birden
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti

Yolcular üzerine atlayıp kaçmasına izin vermedi
Kızılcık Şerbeti oyuncusuyla aldatıldığını söyleyen Sahra Işık ifşalarına devam etti

Aldatılma iddiasında yeni perde: Bunlar daha fragman

Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor

3 yıllık sözleşme! Yeni takımına imzayı atıyor
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız