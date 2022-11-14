İstiklal'e bombalı saldırı düzenleyen Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev kameralar tarafından görüntülendi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne TNT türü patlayıcı bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiğini tespit etti. Esenler'de yapılan operasyonun ardından kadının Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir evde olduğu bilgisine ulaşan ekipler buraya yaptıkları operasyonla Ahlam Albashır'ı yakaladı. Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev kameralar tarafından görüntülendi.

"MAHALLEMİZDE BÖYLE BİR ŞEY NASIL YAŞANDI ŞAŞKINIZ"

Mahalle sakinlerinden biri, "Gece saatlerinde burada bir kadını aldılar. Taksim'deki patlama olayında dolayı buraya baskın yaptılar. Mahallemizde böyle bir şey nasıl yaşandı inanın biz de şaşkınız" dedi. Diğer bir mahalle sakini ise, "Sabaha karşı söylentiler çıktı. Burada birileri oturuyormuş. Misafir olarak göndermişler bombacı kadını. Bir gün sizde kalsın ertesi gün Almanya'ya göndereceğiz demişler. Polisler gece burada nöbet tutuyordu" diye konuştu.