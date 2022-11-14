Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstiklal'e bombalı saldırı düzenleyen Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev kameralar tarafından görüntülendi

Güncel Haberler

İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bombalı saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Emniyet'in 1200 güvenlik kamerasını incelemesi sonrasında Suriye uyruklu saldırgan Suriye uyruklu Ahlam Albashır, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Öte yandan Albashır'ın yakalandığı ev kameralar tarafından görüntülendi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne TNT türü patlayıcı bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi.

Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev kameralar tarafından görüntülendi

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiğini tespit etti. Esenler'de yapılan operasyonun ardından kadının Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir evde olduğu bilgisine ulaşan ekipler buraya yaptıkları operasyonla Ahlam Albashır'ı yakaladı. Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev kameralar tarafından görüntülendi.

Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev kameralar tarafından görüntülendi

"MAHALLEMİZDE BÖYLE BİR ŞEY NASIL YAŞANDI ŞAŞKINIZ"

Mahalle sakinlerinden biri, "Gece saatlerinde burada bir kadını aldılar. Taksim'deki patlama olayında dolayı buraya baskın yaptılar. Mahallemizde böyle bir şey nasıl yaşandı inanın biz de şaşkınız" dedi. Diğer bir mahalle sakini ise, "Sabaha karşı söylentiler çıktı. Burada birileri oturuyormuş. Misafir olarak göndermişler bombacı kadını. Bir gün sizde kalsın ertesi gün Almanya'ya göndereceğiz demişler. Polisler gece burada nöbet tutuyordu" diye konuştu.

Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev kameralar tarafından görüntülendi

İstiklal'e bombalı saldırı düzenleyen Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev kameralar tarafından görüntülendi

İstiklal'e bombalı saldırı düzenleyen Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev kameralar tarafından görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstiklal Caddesi Küçükçekmece Suriye DHA Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

Qwe Qwe:

Kanarya da böyle birşey nasıl çıktı biz de çok şaşırdık. Medeniyetin beşiği diyebileceğimiz, tamamiyle vatansever yurttaşlardan oluşan, kültür ve medeniyetin üst düzeyde bulunduğu bir semt. Demek ki olabiliyor maalesef.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Eclipse Moon34:

Bu evi buna kiraya vereni de alın içeri neyi düğü belirsiz kişilere kiralık ev verdiği için

Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
Esat Yavuz:

Kanarya mahallesi hakkında hiç bir fikriniz yok anlaşılan..

0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title