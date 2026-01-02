Haberler

Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 3 yaralı

Güncelleme:
Küçükçekmece'de motosikletli 2 şüpheli, sokakta bulunan 3 kişiye silahlı saldırı gerçekleştirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Motosikletli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
