Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 3 yaralı
Küçükçekmece'de motosikletli iki şüpheli, sokakta bulunan üç kişiye silahlı saldırı düzenledi. Olayda yaralanan kişilerin hastaneye kaldırıldığı, iki yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel