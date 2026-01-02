Haberler

Küçükçekmece'de silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de motosikletli iki şüpheli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olaydan sonra şüpheliler kaçtı, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de motosikletli iki şüphelinin düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde 3 kişiye, motosikletle gelen, kimliği henüz belirlenemeyen iki şüpheli silahla ateş açtı.

Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Hasan Ali ile Muhammed Gözsu müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Levent Ö'nün (28) durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı caddeyi güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı.

Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama

İstanbul'da terör örgütüne dev operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
Azerbaycan Manatı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi

Rakam inanılmaz! 1 Azerbaycan Manatı bakın kaç TL oldu
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı

İki gün üst üste aynı şehrimizde yakalandı
Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Dövüşçülere benzemek için kulak kıkırdaklarını kırdırdı

Bile isteye kulaklarını kırdırdı, nedeni akıl alır gibi değil