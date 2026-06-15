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Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil yandı

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TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücünün fark edip yol kenarına çektiği araç, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülse de kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Küçükçekmece'de seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu'nda, Ankara istikametinde seyreden bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeye bilgi verdi.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz
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