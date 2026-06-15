Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil yandı

Küçükçekmece'de seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu'nda, Ankara istikametinde seyreden bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeye bilgi verdi.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.