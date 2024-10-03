Üye Girişi
Haberler

Küçükçekmece'de Riskli Apartman Boşaltıldı

Küçükçekmece'de Riskli Apartman Boşaltıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemalpaşa Mahallesi'nde kolonlarında çatlak bulunan 5 katlı apartman, yapılan incelemeler sonrası can güvenliği açısından riskli olduğu belirlenerek boşaltılmasına karar verildi. Apartman sakinlerine tahliye kararı tebliğ edildi.

Küçükçekmece'de, kolonlarında çatlak oluşan ve yapılan incelemede riskli olduğu belirlenen 5 katlı apartmanın boşaltılmasına karar verildi.

Kemalpaşa Mahallesi Bağlar Caddesi'nde, 27 Eylül'de kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı binada inceleme yapan Küçükçekmece Belediyesi ile İstanbul Aydın Üniversitesinden oluşan 6 kişilik heyet, raporunu tamamladı.

Heyet hazırladığı raporda, binanın mevcut haliyle kullanımının can güvenliği bakımından sakıncalı olacağı ve ivedi şekilde boşaltılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Bunun üzerine, sabah saatlerinde binanın olduğu sokağa belediye görevlileri, zabıta ve polis ekipleri geldi.

Ekipler, apartman sakinlerine tahliye kararını tebliğ ederek, gün içerisinde binanın boşaltılması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel

Kemalpaşa Mahallesi Yerel Haberler Küçükçekmece İnceleme istanbul Belediye 3-sayfa Güncel Hukuk Yaşam

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Şimşek sonuçtan çok emin

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı

Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş-Eintracht Frankfurt muhtemel 11 belli oldu! Beşiktaş maçında kimler oynayacak? Kış lastiği ne zaman takılır 2024? Kar lastiği zorunlu mu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Mağarada 188 yaşında bir adam bulundu! 188 yaşındaki adam nasıl ve nerede bulundu? Az önce deprem mi oldu? 3 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Cem Garipoğlu DNA sonucu ne zaman belli olur? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 3 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? iOS 18.1 ne zaman gelecek? iOS 18.1 güncellemesinde neler var, özellikleri neler? Serhat Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Serhat Akın neden vuruldu, kim vurdu? Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu otopsi raporu, müslüman mı ve nasıl öldüğü hakkında yeni gelişmeler… SON DAKİKA: CEM GARİPOĞLU MEZARI AÇILIYOR! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılınca ne olacak? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdü? Münevver Karabulut otopsi raporu!
title