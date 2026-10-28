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Küçükçekmece'de polisten kaçan şüpheli 33,6 gram uyuşturucuyla tutuklandı

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Küçükçekmece'de polis denetiminde motosikletten inip kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin uyuşturucu ticareti suçundan arandığı belirlendi. Üst aramasında 28 parça halinde 33,6 gram uyuşturucu, cep telefonu, SIM kart ve 550 lira ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece'de polis denetimi sırasında motosikletten inerek kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin "uyuşturucu ticareti" suçundan arandığı belirlendi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim'de Atatürk Mahallesi'nde denetim yaptı.

Denetimde durdurulan motosiklette sürücünün arkasında oturan kişi, araçtan inerek koşmaya başladı.

Polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli B.B'nin "uyuşturucu ticareti" suçundan arandığı anlaşıldı.

B.B'nin üst aramasında 28 parça halinde 33,6 gram uyuşturucu madde, cep telefonu, SIM kart ve 550 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin polis ekiplerinin denetim kapsamında durdurduğu motosikletten inip koşarak kaçması ve polislerin peşinden giderek şüpheliyi yakalaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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