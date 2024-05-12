Üye Girişi
Haberler

Küçükçekmece'de Patlayan Kanalizasyon Hattı Çevreyi Rahatsız Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de E-5 yan yol bağlantı noktasında patlayan kanalizasyon hattının kokusu çevrede rahatsızlık uyandırıyor. Bağlantı noktasında meydana gelen patlama sonucunda kanalizasyon suyu yola yayıldı ve çevreye pis kokular yayılıyor. Esnaf ve vatandaşlar yetkililerden sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Küçükçekmece'de, E-5 yan yol bağlantı noktasında patlayan kanalizasyon hattının kokusu çevrede rahatsızlık uyandırıyor.

Kartepe Mahallesi'ndeki bağlantı noktasında 3 gün önce patlayan ve rögar kapağından sızan kanalizasyon suyu, yolda yaklaşık 100 metrelik bir alana yayıldı. Ayrıca ulaşımda da tehlikeye neden olan su birikintisinden, çevreye de pis kokular yayılıyor.

Esnaf, yetkililerden kanalizasyon hattının tamir edilmesi için yardım istiyor.

Esnaf Murat Can, kokudan müşterilerin çok rahatsız olduğunu, şikayet etmelerine rağmen sorunun çözülmediğini söyledi.

Kokudan çok rahatsız olduğunu belirten vatandaşlardan Aykut Genç ise "Lütfen buna çözüm bulunsun. İnsanlar buradan metrobüse yürürken rahatsız oluyor. Yıl olmuş 2024, hiç yakışmıyor. Bir an önce yapılmasını temenni ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Küçükçekmece Çevre Yaşam Güncel Haberler

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

 Kanun teklifi Meclis'e geliyor! 3 kez stokçuluk yapana 6 gün kapatma cezası

Kanun teklifi Meclis'e geliyor! 3 kez stokçuluk yapana 6 gün kapatma cezası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title