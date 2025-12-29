Haberler

Küçükçekmece'de park halindeki otomobile TIR çarptı; kaza kamerada

Küçükçekmece'de park halindeki otomobile TIR çarptı; kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de meydana gelen kazada, park halindeki bir otomobile caddede seyreden bir TIR çarptı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de park halindeki otomobile, caddede seyreden TIR çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 08.50 sıralarında Yeşilova Mahallesi Reyhan Caddesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan 34 NRV 821 plakalı otomobile, caddede seyreden TIR çarptı. Kaza nedeniyle otomobilde hasar oluştu. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki otomobile, caddeden gelen TIR'ın çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Ambulansın karla imtihanı! O anlar kameralarda

Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu! Ambulansın zor anları kameralarda
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep

Bu organizasyonu canlı izlemek için 150 milyon kişi başvuru yaptı
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Trump İran'ı açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız