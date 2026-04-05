Küçükçekmece'de otomobilin park halindeki araca çarparak devrilmesi kamerada

Küçükçekmece'de otomobilin park halindeki araca çarparak devrilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde ilerleyen otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarında park halinde olan araca çarpıp devrildi.

Ters dönen otomobilin sürücüsü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıktı.

Sürücünün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin park halindeki araca çarptıktan sonra ters dönmesi yer alıyor.