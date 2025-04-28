Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası "atama" müjdesi
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Barcelona U19'a direnemedi

Çok istedik ama olmadı! Canınız sağolsun çocuklar
Portekiz Başbakanı: Elektrik kesintisinde siber saldırı ile ilgili gösterge yok

Avrupa'daki "elektrik" krizinde siber saldırı şüphesi! Açıklama geldi
Kendisini şifacı olarak tanıtıp paraları götürüyor! Bir seanstan aldığı ücret öyle böyle değil

Kendisini şifacı olarak tanıtıp paraları götürüyor

Küçükçekmece'de Park Halindeki Araç Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Küçükçekmece'de Park Halindeki Araç Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de Kanarya Mahallesi'nde park halindeyken çıkan yangında hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, arsada bulunan tırda da hasar meydana geldi.

Küçükçekmece'de park halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Kanarya Mahallesi Huzur Caddesi'ndeki boş arsada park halinde bulunan hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında arsada bulunan tırda da alevler nedeniyle küçük çaplı hasar oluştu.

Aracın sahibi Muhammet Karaenir, yaptığı açıklamada, "Sosyal medyadan görüp geldim, baktım. Aracım burada park halindeydi, trafikten menedilmişti. Aylardır burada yatıyordu." dedi.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.