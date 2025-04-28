Küçükçekmece'de Park Halindeki Araç Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Küçükçekmece'de Kanarya Mahallesi'nde park halindeyken çıkan yangında hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, arsada bulunan tırda da hasar meydana geldi.
Küçükçekmece'de park halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Kanarya Mahallesi Huzur Caddesi'ndeki boş arsada park halinde bulunan hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında arsada bulunan tırda da alevler nedeniyle küçük çaplı hasar oluştu.
Aracın sahibi Muhammet Karaenir, yaptığı açıklamada, "Sosyal medyadan görüp geldim, baktım. Aracım burada park halindeydi, trafikten menedilmişti. Aylardır burada yatıyordu." dedi.
Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel