Küçükçekmece'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Küçükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Atakent Mahallesi Kamelya Sokak'ta bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından Küçükçekmece Belediyesine ait araçlarla soğutma çalışması yapıldı.