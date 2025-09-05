Haberler

Küçükçekmece'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Küçükçekmece'de Otluk Alanda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'deki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 10.00'da Atakent Mahallesi'nde başlayıp kısa sürede kontrol altına alındı.

Küçükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Atakent Mahallesi Kamelya Sokak'ta bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından Küçükçekmece Belediyesine ait araçlarla soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu

İmamoğlu ile adı duyulan profesör, "Buraya kadar" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulisler yangın yeri: Gürsel Tekin, il binasına Kaftancıoğlu'yla birlikte gidecek

Canan Kaftancıoğlu iddiası doğruysa ortalık fena karışır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.