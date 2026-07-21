Küçükçekmece'deki narko tırda vatandaşlar bilgilendirildi

Küçükçekmece'de, kurulan narko tırda "Kadın Destek Uygulaması" (KADES), "Dijital Güvenlik Kütüphanesi" ve "UYUMA"ya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı kapsamında Fevzi Çakmak Meydanı'na "narko tır" kuruldu.

Tırda, başta çocuklar ve gençler olmak üzere vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları ve bundan korunmak için yapılması gerekenler anlatıldı.

Stantlarda KADES, Dijital Güvenlik Kütüphanesi ve UYUMA'ya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Bu kapsamda 860 kişiye broşür dağıtıldı.