Haberler

Küçükçekmece'de temizlik aracına çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde motosikletin temizlik aracına çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde motosikletin belediyeye ait temizlik aracına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

D-100 kara yolu Bakırköy istikametinde plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet, belediyeye ait temizlik aracına arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kişi yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, sürücü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Teklif Meclis'ten geçti, cezalar öyle böyle değil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim der ki 56 yaşında? Jennifer Lopez genç kızlara taş çıkarttı

Kim der ki 56 yaşında? Genç kızlara adeta taş çıkarttı
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Oscar Cardozo, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için Türkiye'ye geldi! Elindeki bastona dikkat

Milyonların beklediği dev maç için elinde bastonla Türkiye'ye geldi
Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kim der ki 56 yaşında? Jennifer Lopez genç kızlara taş çıkarttı

Kim der ki 56 yaşında? Genç kızlara adeta taş çıkarttı
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Zincir markette çalışan genç kız, kendisine aşık olan askerin mektubunu paylaştı

Askerin market çalışanı kıza yazdığı mektup olay oldu