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İstanbul'da metruk binada kısmi çökme meydana geldi

İstanbul'da metruk binada kısmi çökme meydana geldi
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Küçükçekmece'de metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Küçükçekmece'de metruk bir binada meydana gelen kısmi çökme sonucunda 3 kişi yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta bulunan metruk bina henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alındı.

Binadan bir kişi kendi imkanlarıyla çıkarken 2 kişi ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı.

Hastaneye sevk edilen yaralılar Muhammet T, Recep T. ve Murat T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AFAD ekiplerinin kısmen çökme yaşanan binadaki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
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