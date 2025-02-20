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Küçükçekmece'de Merdiven Boşluğundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de Merdiven Boşluğundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Küçükçekmece'de 64 yaşındaki Songül Eryılmaz, demans hastası olarak biliniyor ve 6. kat merdiven boşluğundan bahçeye düşerek yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eryılmaz'ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

Küçükçekmece'de binanın 6. katında merdiven boşluğundan bahçeye düşen kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Bezirgan Sokak'taki sitede yaşayan, demans hastası olduğu öğrenilen Songül Eryılmaz (64), binanın 6'ncı katındaki merdiven boşluğundan sitenin bahçesine düştü.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Eryılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Eryılmaz'ın cenazesi, polis ve savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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