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Küçükçekmece'de kuyumcudan yaklaşık 1 kilo altın çalındı

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Küçükçekmece'de bir kuyumcudan yaklaşık 1 kilo altın çalınmasıyla ilgili polis çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de bir kuyumcudan yaklaşık 1 kilo altın çalınmasıyla ilgili polis çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki bir kuyumcu, iş yerinin otomatik kepengini kapatarak cuma namazına gitti.

Bu sırada dükkan önünde bir ciple bekleyen kişiler, ellerindeki kumanda ile kepengi yarıya kadar açtı.

Araçtan inen ve üzerine çarşaf giydiği öğrenilen bir kişi, dükkana girerek yaklaşık 1 kilo altını çaldı. Bu şüpheli, kendisini araçta bekleyen kişi ile olay yerinden uzaklaştı.

Alarmın çalması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise haber verdi. Cuma namazından dönen kuyumcu ise iş yerinin soyulduğunu öğrendi.

Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcu dükkanı ve çevresinde çalışma yaptı.

AA / Berk Özkan - Güncel

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