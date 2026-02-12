Haberler

Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binadan kopan parçalardan vatandaşların kurtulması kamerada

Güncelleme:
Küçükçekmece'de bir binanın kontrolsüz yıkımı sırasında kopan beton parçaları, yolda yürüyen vatandaşların son anda kurtulmasına sebep oldu. Olay zabıta ekipleri tarafından durdurulurken, güvenlik kameraları anları kaydetti.

Küçükçekmece'de kontrolsüz bir şekilde yıkımı gerçekleştirilen binadan kopan parçalardan yolda yürüyen bazı kişilerin son anda kurtulması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kentsel dönüşüm kapsamında Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın yıkımı yapıldığı sırada kopan beton parçaları caddeye savruldu.

Beton parçaları, binanın çevresindeki sacları devirirken, caddede yürüyen bazı vatandaşlar son anda kurtuldu. Kopan parçalar nedeniyle bir binada da hasar oluştu.

Zabıta ekipleri, firmaya kontrolsüz yıkım yaptıkları gerekçesiyle para cezası uygulayarak çalışmaları durdurdu.

Olay, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, binadan kopan parçaların yola savrulması ve caddede yürüyen vatandaşların son anda kaçması yer alıyor.

