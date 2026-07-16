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Küçükçekmece'de yıkımı süren bina bitişikteki apartmana yaslandı

Küçükçekmece'de yıkımı süren bina bitişikteki apartmana yaslandı
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Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 5 katlı binanın bir bölümü bitişikteki apartmana devrildi. Apartman sakinleri panikle dışarı çıkarken, yaralanma olmadı. Ekipler güvenlik önlemi alarak yaslanan bölümü kontrollü şekilde yıktı, 4 katta hasar oluştu.

Küçükçekmece'de kontrollü yıkımı yapılan binanın bir bölümü bitişikteki apartmana yaslandı.

Kartaltepe Mahallesi Alibey Sokak'ta kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 5 katlı binanın yıkımına başlandı. İş makineleri yardımıyla yürütülen çalışmada, binanın büyük bir kısmı yıkıldı.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü sırada, binanın kalan bölümü yan tarafa devrilerek bitişikteki 5 katlı binaya yaslandı. Büyük bir gürültüyle sarsılan binanın sakinleri, panikle kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, ekipler apartmana yaslanan bölümü kontrollü şekilde yıktı.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, apartmanın 4 katında hasar oluştu.

Öte yandan olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, iş makinesiyle yıkılan binanın bir kısmının yana doğru devrilerek bitişikteki apartmana yaslanması yer aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
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