Küçükçekmece'de özel kız yurdunun bacasında çıkan yangın söndürüldü
Küçükçekmece'de özel bir kız öğrenci yurdunun bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yurt tedbir amaçlı boşaltılırken, yangında yaralanan olmadı.
Küçükçekmece'de özel kız yurdunun bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gültepe Mahallesi 1012. Sokak'taki özel kız öğrenci yurdunun bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yurt tedbir amaçlı boşaltıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel