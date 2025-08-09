Küçükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Yıkımları Başladı

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı alınan ve toplam 14 parselden oluşan binaların yıkımına başlandı.

Hürriyet Caddesi Kutu Sokak'ta ada bazlı kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım ruhsatları verilen binalar için yıkım çalışması başlatıldı.

Bölgeye gelerek açıklama yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, binaların depreme dayanıklı hale getirilmesinde kentsel dönüşümün önemine işaret etti.

Çebi, Küçükçekmece'nin yoğun bir bölge olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Mahalle bazında en yoğun yıkım Cennet Mahallesi'nde gerçekleşiyor. Burada 14 bina yıkılarak yeniden inşaatına başlanacak. Kentsel dönüşüm özellikle 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla önemli bir ivme kazandı. Önümüzdeki günlerde çalışmaların daha da hızlanacağı düşünülüyor. Belediye, özellikle 1999 depremi öncesinde yapılan riskli binaların yıkılması ve yenilenmesi için ciddi bir çalışma yürütüyor. Tüm ekipler kontrollü ve güvenli bir şekilde çalışarak, sürecin kısa sürede tamamlanmasını hedefliyor. Vatandaşlar, binalarını güçlendirmeye ve yenilemeye yoğun çaba gösteriyor."