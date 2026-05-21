Haberler

Küçükçekmece'de Kazaya Müdahale Eden Polise Otomobil Çarptı: Bacakta Üç Kırık

Küçükçekmece'de Kazaya Müdahale Eden Polise Otomobil Çarptı: Bacakta Üç Kırık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece D-100 karayolunda yaralanmalı bir kazaya müdahale eden trafik polisi, dubaların arasından geçen bir otomobilin çarpması sonucu bacağında üç kırıkla yaralandı ve ameliyata alındı. Alkolsüz olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

Küçükçekmece'de meydana gelen kazaya müdahale ettiği sırada başka bir otomobilin çarptığı trafik polisi yaralandı. Bacağında üç kırık tespit edilen polis memuru ameliyata alınırken, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, saat 03.15 sıralarında D-100 karayolu Küçükçekmece Köprüsü yakınlarında, Avcılar istikametinde meydana geldi. Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, yaralanmalı bir kazaya müdahale etmek ve yol güvenliğini sağlamak üzere olay yerine sevk edildi. Polis memurları yola duba yerleştirerek önlem aldığı sırada, iddiaya göre dubaların arasından geçen ve bariyerlere sürtünerek ilerleyen bir otomobil, görevli polis memurlarından birine çarptı. Kazada bacağı kırılan polis memuru, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemede bacağında üç kırık belirlenen polis memuru ameliyata alındı. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsünün yapılan testinde alkolsüz olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak

Nükleer krizi alevlendirecek karar
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 18 ünlü isim gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi

Polis gözaltına aldığı genç kadınla araçta ilişkiye girerken yakalandı
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyol ile 3 büyükşehirde toplu ulaşım ücretsiz

Resmen açıklandı! Bayram süresince ücret alınmayacak
Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok

Bakan Çiftçi'den magazin dünyasını sarsan operasyona ilişkin ilk yorum
Otelde başlayan kavgada silahlar konuştu! 2 kişi hayatını kaybetti

Otelde çıkan kavgada kanlı son! 2 kişi hayatını kaybetti
Skandal görüntü! Tüm birikimini hiç eden eşini böyle darbetti

Aldığı haberle deliye döndü, eşini kamera önünde öldüresiye dövdü