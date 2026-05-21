Küçükçekmece'de Kazaya Müdahale Eden Polise Otomobil Çarptı: Bacakta Üç Kırık

Küçükçekmece'de meydana gelen kazaya müdahale ettiği sırada başka bir otomobilin çarptığı trafik polisi yaralandı. Bacağında üç kırık tespit edilen polis memuru ameliyata alınırken, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, saat 03.15 sıralarında D-100 karayolu Küçükçekmece Köprüsü yakınlarında, Avcılar istikametinde meydana geldi. Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, yaralanmalı bir kazaya müdahale etmek ve yol güvenliğini sağlamak üzere olay yerine sevk edildi. Polis memurları yola duba yerleştirerek önlem aldığı sırada, iddiaya göre dubaların arasından geçen ve bariyerlere sürtünerek ilerleyen bir otomobil, görevli polis memurlarından birine çarptı. Kazada bacağı kırılan polis memuru, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemede bacağında üç kırık belirlenen polis memuru ameliyata alındı. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsünün yapılan testinde alkolsüz olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı