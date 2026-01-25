Haberler

Küçükçekmece'de derede bulunan 2 kayıkta çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Küçükçekmece'de, Menekşe Deresi'nde sahipsiz iki kayıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası kayıklar kullanılamaz hale geldi.

Küçükçekmece'de, derede bulunan 2 kayıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih Mahallesi'nde bulunan Menekşe Deresi'nde kıyıya bağlı sahipsiz 2 kayıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin etkisiyle sürüklenen kayıklardan biri başka bir tekne yardımıyla kıyıya çekildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu kayıklar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel


