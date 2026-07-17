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Küçükçekmece'de kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti
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Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına kamyon çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi 830. Yanyol'dan Avcılar istikametine giden O.Y. yönetimindeki 34 KM 7258 plakalı kamyon, Garip Dede Türbesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Kazada, kamyonun altında kalan ve üzerinde kimlik belgesi bulunmayan kadın yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kamyon şoförü O.Y'yi gözaltına aldı.

Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
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