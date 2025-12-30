Haberler

'2 tanker birbirine temas etti, tahlisiye ekibi yönlendirildi'

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Küçükçekmece Demir Sahası'nda 'KALBAJAR' ve 'ALATEPE' isimli tankerlerin birbirine temas etmesi üzerine kurtarma ekiplerinin olay yerine yönlendirildiğini açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Küçükçekmece Demir Sahası'nda 2 tankerin birbirine temas ettiği bilgisi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kara tahlisiye ekibinin yönlendirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "'KALBAJAR' isimli 141 metre boyundaki tanker ile 'ALATEPE' isimli 115 metre boyundaki tankerin Küçükçekmece Demir Sahasında birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
