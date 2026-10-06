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Küçükçekmece'de iddiaya göre motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısında ağır yaralandı

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Küçükçekmece'de iddiaya göre motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısında ağır yaralandı
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Küçükçekmece'de iş yerinin önünde oturan kişiye, iddiaya göre motosikletli 2 şüpheli silahlı saldırı düzenledi. Ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de iş yerinin önünde oturan kişiye, motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Kanarya Mahallesi Katar Kuşu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir iş yerinin önünde oturan kişiye, kimliği belirsiz motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletli şüpheliler olayın ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ağır yaralandığı belirlenen erkek olduğu öğrenilen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çalışma gerçekleştiren polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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