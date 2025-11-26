Küçükçekmece'de Hurdalık Depoda Yangın Çıktı

Küçükçekmece'de kağıt ve plastik hurdaların olduğu bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükçekmece Sarmaşık Sokak'ta saat 01.00 sularında kağıt ve plastik hurdaların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İçerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen depodaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.