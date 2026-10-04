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Küçükçekmece'de gizli bölmede 215,3 gram uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı

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Küçükçekmece'de 2 Ekim'de şüphe üzerine durdurulan otomobilin gizli bölmesinde 215,3 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 56 bin 200 lira ve 200 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

Küçükçekmece'de şüphe üzerine durdurulan ve özel hazırlanan gizli bölmesinde uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve para ele geçirilen aracın sürücüsü tutuklandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halkalı Merkez Mahallesi'nde 2 Ekim'de uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü saha çalışmasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Aracı kontrol eden ekipler, özel olarak hazırlanmış gizli bir bölme tespit etti. Aracın torpido gözünden ulaşılan zulada 215,3 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, 56 bin 200 lira ve 200 dolar ele geçirildi.

Bunun üzerine araç sürücüsü Y.T. (19) gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
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