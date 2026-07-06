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Küçükçekmece'de devrilen ağaç nedeniyle otomobilde hasar oluştu

Küçükçekmece'de devrilen ağaç nedeniyle otomobilde hasar oluştu
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Küçükçekmece Florya Caddesi'nde yol kenarındaki ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Araçta hasar oluşurken yol trafiğe kapandı. İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle ağaç kaldırıldı, trafik normale döndü.

Küçükçekmece'de, ağacın devrilmesi sonucu park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.

Florya Caddesi'nde yol kenarındaki ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Otomobilde hasar oluşurken devrilen ağaç nedeniyle yol da trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ağaç, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Bölgede oluşan trafik yoğunluğu, ağacın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz
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