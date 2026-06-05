Küçükçekmece'de dereye karışan kirli su, suyun rengini değiştirdi
Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'ndeki Nakkaş Deresi'ne karışan kirli su, derenin rengini koyulaştırdı ve çevreye kötü koku yayılmasına neden oldu. Ayrıca dere kenarındaki atıklar ve Küçükçekmece Gölü'nün bazı kısımlarının kahverengiye dönmesi kirliliği gözler önüne serdi.
Küçükçekmece'de dereye karışan kirli su kötü kokuya neden oldu.
İstasyon Mahallesi'ndeki Nakkaş Deresi'nin rengi karışan kirli suyla birlikte koyulaştı. Etrafa kötü koku yayılırken dere kenarındaki şişe, poşet ve yiyecek ambalajları da kirliliğe yol açtı.
Derenin döküldüğü Küçükçekmece Gölü'nün bazı kısımları da kahverengiye büründü.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel