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Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili açıklama

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili yapılan ilk incelemelerde binanın 36 yıl önce inşa edildiği ve daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili "İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir" dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özhaseki'nin açıklaması şöyle:

"İstanbul'umuza, ülkemize geçmiş olsun. İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir binanın çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir. Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır. Ekiplerimiz sahada incelemelerine devam ediyorlar, gelişmeleri anbean takip ediyoruz."

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sabah saatlerinde üç katlı bir bina çökmüş, olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralı olarak kurtarılmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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