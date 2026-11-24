Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Küçükçekmece'de, bir binanın çatısında çıkıp bitişiğindeki yapıya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Söğütlüçeşme Mahallesi 1. Muz Sokağı'nda bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle her iki binanın çatısında da hasar oluştu.

Kaynak: AA