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Küçükçekmece'de Boş Arazide Erkek Cesedi Bulundu

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Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde, metruk bir binanın arkasındaki boş arazide bulunan erkek cesedi polis ekiplerince incelendi. Uzun süre önce hayatını kaybettiği değerlendirilen ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Küçükçekmece'de boş arazide erkek cesedi bulundu.

Fatih Mahallesi Basınköy İstanbul Caddesi'nde 3 katlı metruk bir binanın arka tarafındaki boş arazide ceset görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, cesedin üzerinden kimliğini belirleyecek herhangi bir belge çıkmadı.

Uzun süre önce hayatını kaybettiği değerlendirilen kişinin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Fatma Nur Duman - Güncel
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