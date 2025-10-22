Haberler

Küçükçekmece'de Borç Tartışması Kanlı Bitti: Salim Attal Cinayeti Davası Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de 500 liralık borç nedeniyle yaşanan tartışma sonucunda 14 yaşındaki Salim Attal hayatını kaybetti. İlk duruşmada sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de iki grup arasında 500 liralık borç nedeniyle çıkan tartışmada hayatını kaybeden Salim Attal'ın davasında ilk duruşma Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Şubat'a erteledi.

Olay, 18 Kasım 2024'te Küçükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu Salim Attal (14) ağabeyi Ahmet Attal ve S.K. (17), bir parka giderek M.G., N.T., U.D., Y.T.A., Ö.A. ve G.Y. ile buluştu. Bu sırada iddiaya göre M.G., ile Salim Attal arasında 500 liralık bir borç nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken iddiaya göre diğer gruptan biri yanında bulunan silahla ateş açtı. Olayda Salim Attal ve arkadaşı S.K silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Salim Attal hayatını kaybederken arkadaşı S.K. ayağından yaralandı.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, küfür üzerine sinirlenen Salim Attal'ın M.G.'ye yumruk ve tokat attığı, bu sırada ağabey Ahmet Attal'ın karşı tarafın ceplerine ellerini soktuğunu fark edip yanlarına gittiği, ceplerinde 3 bıçak bulduğu belirtildi. Olayın devamında Ahmet Attal'ın karşı tarafla konuştuğu sırada Ö.A.'nın 'Sen kimsin' diyerek bıçak çektiği, Ahmet'in bıçağı elinden alıp karşısındaki kişiye yumruk attığı, Ö.A.'nın kaçarken küfrettiği iddia edildi. Yaşanan kavga sırasında G.Y.'nin silahla S.K., A.Y. ve Salim Attal'ın bulunduğu yöne ateş ettiği, kurşunlardan birinin Salim Attal'a isabet ettiği belirtildi. Sanık G.Y. ifadesinde, kavga sırasında yerde bulduğu silahı alarak havaya ateş ettiğini ancak diğer çocukların üzerine gelmesiyle heyecanla etrafa doğru ateş ettiğini, silahın gerçek silah olduğunu bilmediğini kurusıkı sandığını, daha sonra silahın Ö.A.'ya ait olduğunu öğrendiğini ve Ö.A. ile Kanarya Mezarlığı'na silahı gömdüklerini belirtti.

Olayla ilgili 18 yaşından küçük olan sanık G.Y. hakkında 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla, sanık Ö.A. hakkında ise 'Çocuğu kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Salim Attal cinayetiyle ilgili ilk duruşma Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi sıfatıyla Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yaşları 18'den küçük olan 2 sanık duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık savunmalarının ardından mahkeme heyeti iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Şubat 2026 tarihine erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Yeni banknotlar tedavüle çıkıyor! Üzerinde tek bir fark var
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Çağlar Ertuğrul'dan bornozlu fotoğraf açıklaması: Oltaya gelenler olmuş

Bornozlu kare ortalığı karıştırdı, işin aslı çok geçmeden netleşti
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu: 35 ölü, 46 yaralı

Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.