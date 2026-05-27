Küçükçekmece'de yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti, 4 şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'de yüksekten düşerek ölen Erdem Sarı'nın borçları nedeniyle aşağı atıldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek adliyeye sevk edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden Erdem Sarı (40)'nın aşağı atıldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Borçlarını tahsil etmeye çalışırken, Sarı'yı aşağı attıkları öne sürülen 4 şüphelinin emniyetteki ifadelerinde iddiaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 22 Mayıs günü saat 23.40 sıralarında Küçükçekmece'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binada yüksekten düşen Erdem Sarı, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Erdem Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

BORÇLARI NEDENİYLE ZORLA TUTULMUŞ

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri Erdem Sarı'nın borçları nedeniyle binada bulunan dairede zorla tutulduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda, olay sırasında Erdem Sarı'nın yanında olduğu belirlenen A.K., M.E.Ç., Ş.D. ve S.K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin iddiaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüphelilerin borçlarını tahsil etmeye çalıştıkları, bu nedenle konuştukları sırada Erdem Sarı'nın ayağının kayarak pencereden aşağı düştüğünü söyledikleri belirtildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
