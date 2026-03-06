Haberler

Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Küçükçekmece'de bir binanın bodrum katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Küçükçekmece'de bir binanın bodrum katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Yeni Mahalle 5. Engin Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen 3 kişiye, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangın nedeniyle dairede hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Engin Zafer
