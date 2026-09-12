Haberler

Küçükçekmece'de bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de yolda tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de yolda tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde D.C. (19) ile Y.D (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.D, D.C'nin ayağına silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakaladı.

Kaynak: AA
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon

7 ilde operasyon! Çok sayıda polis için gözaltı kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi Türkiye'nin komşusuna gidiyor! İtalya derken bambaşka takım

Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu

Yurtdışına kaçtığı iddia edilen Muhammet Yarız’dan açıklama: Tatildeyim, yarın İstanbul’a dönüyorum

Yurtdışına kaçtığı iddia edilen iş insanından ilk açıklama: Tatildeyim
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu

Mahallede kafalarına göre dolaştılar
Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı

Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
BRICS Zirvesi'nde tartışma yaratan görüntü: Gecekondular brandalarla kapatıldı

Başkentte utanç perdesi: Ülke gerçeklerini böyle gizlediler
100 yaşına girdi, doktora sadece bir kez gitti! Sofrasından bunu hiç eksik etmiyor

Doktora sadece bir kez gitti! Sofrasından bunu hiç eksik etmiyor