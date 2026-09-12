Küçükçekmece'de bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
Küçükçekmece'de yolda tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Küçükçekmece'de yolda tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde D.C. (19) ile Y.D (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.D, D.C'nin ayağına silahla ateş ederek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakaladı.
Kaynak: AA